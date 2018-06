di Alessandra Lancia

RIETI - Ospedale nuovo di Amatrice, non è ancora detta l’ultima parola. E’ imminente un incontro tra il presidente della Regione Nicola Zingaretti e i sindaci del cratere, undici (su quindici) dei quali apertamente critici con Regione e Comune di Amatrice per la scelta di ricostruire il Grifoni dov’era, scartando la proposta di Torrita d’Amatrice. Sul punto, lunedì sul Messaggero il sindaco Filippo Palombini era stato tranchant: «Io devo ricostruire il paese e in fretta, prima di perdere anche la...