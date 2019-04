© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "Il presidio diurno dei vigili del fuoco di Amatrice rischia di chiudere i battenti il prossimo 30 aprile - spiega in una nota il sindacato - e a distanza di qualche mese la Fns Cisl Lazio scende di nuovo in campo per richiamare alle proprie responsabilità i vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Sottosegretario Candiani. Nello scorso mese di gennaio, infatti, la Fns Cisl Lazio era riuscita attraverso una forte denuncia sugli organi di informazione a sventare la chiusura del suddetto presidio dei vigili del fuoco con la fattiva collaborazione dei sindaci Palombini e Nelli, riuscendo così a portare i vertici del Dipartimento ad Amatricee a posticipare di qualche mese quello che già allora era stato giudicato dall’opinione pubblica un grave arretramento dello Stato dalle zone del sisma. Adesso a pochi giorni dalla scadenza delle proroga ottenuta per mantenere le 5 unità operative dei vigili del fuoco ad Amatrice si ripropone la medesima problematica: a parte le facili promesse e le strette di mano di fronte alle telecamere non si comprende bene quale sia il reale intento dell’Amministrazione dei vigili del fuoco e della politica. Proprio per questi motivi, nell’attesa che ci siano autentiche e credibili prese di posizioni del Governo per garantire il soccorso tecnico urgente dell’area più colpita dal terremoto, la soluzione nonpuòche esserequella dimantenere il presidio dei vigili del fuoco suddetto".