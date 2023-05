Amatrice, atto vandalico ai bagni del centro commerciale "Il Corso"

RIETI - Un atto vandalico è di per sé un gesto odioso e insopportabile ma se fatto nei luoghi del sisma del 2016 lo è doppiamente. Ad Amatrice ignoti vandali hanno danneggiato i bagni del Centro commerciale “Il corso” in via padre Giovanni Minozzi.

Un gesto avvenuto di notte nei giorni scorsi con la vandalizzazione dei sanitari dei bagni a servizio del centro commerciale. Una notte brava da dimenticare che non può che lasciare tanto amaro in bocca soprattutto nei confronti dei cittadini di Amatrice che con sudore e fatica, giorno dopo giorno, stanno ricostruendo le loro vite e i loro spazi.