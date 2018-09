RIETI - Sono pronte per essere inaugurate a Collemagrone, una delle frazioni di Amatrice colpite dal terremoto, le due strutture sportive dedicate alla memoria di Gianni Cicconi, un amatriciano, ex giocatore di calcio, scomparso la notte del sisma del 24 agosto 2016, donate dagli ultras di tutta Italia. Un'iniziativa di solidarietà che era partita dai tifosi de L'Aquila.



«Entrambe le strutture - fa sapere il sindaco facente funzione di Amatrice, Filippo Palombini - saranno intitolate alla memoria del nostro concittadino Gianni Cicconi, che è stato anche un valido giocatore dell'Amatrice Calcio. Un impegno, quello degli ultras d'Italia, che ha permesso di dotare le oltre cento Sae di Collemagrone e l'intero territorio amatriciano di due strutture sportive che saranno un importante punto di riferimento per i giovani. Ringrazio di cuore questi ragazzi che si sono impegnati a fondo per noi, per aiutarci, e per aver scelto di intitolare questi campi al nostro Gianni, persona straordinaria, che resterà, insieme agli altri nostri concittadini che abbiamo perduto, nei nostri cuori e nei nostri pensieri».



L'inaugurazione delle strutture sportive ci sarà venerdì 21 settembre alle 15 a Collemagrone.

