RIETI - Le non buone condizioni atmosferiche non hanno impedito l'inaugurazione a Collemagrone (frazione di Amatrice colpita dal terremoto) oggi pomeriggio delle due strutture sportive intitolate a Gianni Cicconi, un amatriciano, ex giocatore di calcio, scomparso la notte del sisma del 24 agosto 2016, donate dagli ultras di tutta Italia. Un'iniziativa di solidarietà che era partita dai tifosi de L'Aquila.



