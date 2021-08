Ieri, oggi e domani ad Amatrice: i ricordi dei pastori e delle loro famiglie, attori della transumanza

Giovedì 5 Agosto 2021, 19:58

RIETI - “Ieri, oggi e domani”: il 7-8 agosto alla Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni appuntamento con i ricordi dei pastori e delle loro famiglie, attori della Transumanza, mostrando agli occhi dei visitatori alcuni oggetti ed abiti del “Museo sui Pastori e i Carbonari”, sito nella frazione San Martino di Amatrice e del laboratorio “La Fonte Della Tessitura” dell’artigiana Assunta Perilli di Campotosto, scoprendo il profumo ed il sapore dei formaggi di Federico Marconi di Cittareale, offerti in ceramiche artigianali che sono il presente dell’attività della Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni.

«Il terremoto del 24 agosto del 2016, ha spazzato via in pochi secondi tutto ciò che di storico, monumentale, urbanistico, o modificato dall’uomo era stato qui realizzato, ponendoci di fronte ad uno scenario da una parte doloroso e dall’altra unico: la natura ha ripreso da lì a poche settimane a ricoprire ogni dove - spiega la presidentessa della CDAF Sonia Mascioli - c’è rimasta la conoscenza, ci sono rimaste le tradizioni di un popolo le cui origine legate alla pastorizia, lo hanno per decenni reso transumante. Ci sono rimasti gli attrezzi con cui si lavorava la terra, gli utensili, le vecchie gonne e giubbe tessute al telaio, le camicie di cotone bianche, ci sono rimaste le lavorazioni antiche del formaggio, la verga del pastore con cui il caglio veniva rotto, c’è rimasta la storia quella fatta di ricordi e profumi che sanno di buono, che sanno di casa e che nessun terremoto potrà mai spazzare via. Abbiamo così pensato di raccontare ciò che eravamo e quello che un gruppo di donne ha deciso di essere all’indomani della notte più buia, senza troppe pretese, consapevoli di avere ancora tanto da imparare e tanta strada da percorre».

L’evento si svolgerà in due giornate:

Inaugurazione sabato 7 agosto dalle ore 10,00

Saluti Istituzionali: Comune di Amatrice, Comune Cittareale, Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni



Interventi di:

- Letizia Bindi (Università del Molise)

“Mi chiamo Transumanza. Le mani, i saperi e la forza delle donne della pastorizia”

- Coordinamento Transumanza (Amatrice)

Orari visita mostra:

Sabato 7 agosto

mattina 10,00/12,30

pomeriggio 16,00/19,00

Domenica 8 agosto

mattina 10,00/12,30

pomeriggio 16,00/19,00

L’evento IERI, OGGI E DOMANI è collegato al Festival ILLUMINAMATRICE che nella giornata del 7 agosto dalle ore 16,00 alle ore 18,00, proporrà presso il Palatenda del Villaggio dello Scoiattolo: “Il Salotto Di Cola” di Mario Ciaralli, depositario di memoria e documenti legati al nostro territorio ed alla Transumanza, unitamente al Festival delle Ciaramelle di Giancarlo Palombini.