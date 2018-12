© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Situazioni difficili dopo terremoto e, nel caso di Genova, il crollo del ponte Morandi. Il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, auspica un cambiamento dal Governo. “Apprendo con piacere - dichiara il sindaco di Amatrice Filippo Palombini- le dichiarazioni di ieri degli onorevoli Di Maio e Salvini, relative alla gestione emergenziale del terremoto di Catania, con le quali hanno annunciato che verrà dato pieno potere ai Sindaci per gestire il ritorno alla normalità, “al fine di accelerare i tempi”. Anche a Genova è stato scelto un Sindaco come Commissario, il che mi fa ben sperare che il Governo abbia compreso che la gestione post sisma non può prescindere dal ruolo attivo dei Sindaci. Ora tocca a noi. Mi aspetto un confronto serio con il Governo al fine di rivedere il decreto del Centro Italia per semplificare le procedure e perché sia dato ai sindaci il ruolo che gli compete. E mi aspetto che si affronti seriamente il problema del ruolo e del comportamento del Commissario attuale, che continua con le sue azioni ad allontanare le Istituzioni centrali dai territori e a creare divisioni nella popolazione”.