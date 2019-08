© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'area food di Amatrice «mi ha dato un'immensa gioia». Lo dice all'Ansa l'archistar Stefano Boeri che confessa come il progetto realizzato ad Amatrice, e inaugurato nell'aprile 2017, sia quello al quale è rimasto più affezionato. E dire che di progetti pluripremiati Boeri ne ha alle spalle come quello innovativo del bosco verticale a Porta Nuova a Milano che dopo Losanna, Parigi, Utrecht, Tirana, Shanghai e Eindhoven ora arriverà anche al Cairo. Il "polmone verde nel deserto" nascerà a 45 chilometri dal centro della capitale egiziana, grazie ad un accordo firmato tra la società immobiliare egiziana Misr Italia Properties e l'architetto italiano. Il nuovo insediamento urbano al Cairo, con un investimento di 16 miliardi di sterline egiziane pari a 900 milioni di euro, prevede nella parte più a nord la realizzazione di tre torri di 7 piani per 30 metri di altezza. I tre boschi verticali della New Cairo avranno un costo di circa 164 milioni di euro.