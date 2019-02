© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “A scuola con gusto” è l’iniziativa che vede gli allievi dell'Istituto Alberghiero di Amatrice al lavoro nella preparazione dei pasti per gli alunni delle scuole elementari e medie di Amatrice.Un progetto partito nell'anno scolastico 2015/2016 che è stato poi bruscamente interrotto dal sisma. L’iniziativa, dal carattere innovativo, punta anche alla promozione del territorio, attraverso l’utilizzo di prodotti locali a km 0.Ogni martedì e giovedì gli studenti del I, II e III anno del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice si spostano dall'attuale sede, in via dell'Elettronica a Rieti, per raggiungere Amatrice, accompagnati dai docenti. Si adoperano per la preparazione dei pasti, serviti alla mensa del Polo del Gusto, nell'Area food.«Con grande soddisfazione siamo riusciti a ripristinare il progetto - spiega Anna Fratini, Direttrice del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice - Si tratta di un forte segnale di riavvicinamento al territorio e di una occasione per far conoscere ai nostri studenti che ancora non la conoscono, la realtà di Amatrice. È importante sottolineare il fatto che tutti i prodotti che arrivano sulle tavole provengono da produttori locali, un altro segnale di attenzione al territorio e un auspicio per una pronta ripartenza delle imprese».