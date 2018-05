di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - «La sagra degli Spaghetti all’Amatriciana è rimasta un’icona. L’anno scorso non c’erano le condizioni per rifarla, ma ora la gente al bar, al supermercato, ricomincia a parlarne. Se non ce la sentiamo, pace. Ma se ce la sentiamo e ci sono le condizioni per me è da fare. Sarebbe il segnale della rinascita, una sfida che sono pronto a raccogliere». Filippo Palombini, sindaco «f.f.» da un giorno, ha già le date in testa: venerdì 31 agosto, sabato 1 e domenica 2...