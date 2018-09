RIETI - Il Comando generale dei carabinieri, con un post sui profili social ufficiali dell'Arma, ha ringraziato la signora Paolina Vargiu, 101 anni, di origini sarde ma da anni residente ad Amatrice nella frazione di Sant'Angelo. La centenaria cucinò per una vita per i militari della stazione dei carabinieri del comune reatino colpito dal sisma del 24 agosto 2016. «Una grande forza d'animo - scrive l'Arma sui social -, che l'ha portata a superare il terremoto, nonostante la perdita della casa. Una tenacia che è giusto celebrare, e che costituisce un esempio anche per noi. Ci

sembrava giusto ringraziarla - concludono i carabinieri -, non solo in privato, ma anche qui».

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:29



