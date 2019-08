© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «A seguito di un incontro tra l’Amministrazione comunale di Amatrice e i familiari delle vittime del sisma del 24 agosto 2016, si è di comune accordo deciso che la veglia notturna di commemorazione sarà celebrata in forma privata, mentre la Santa Messa del 24 agosto alle ore 11, che sarà officiata dal Vescovo di Rieti Monsignor Domenico Pompili presso il Palazzetto dello Sport, è prevista in forma pubblica. Faccio appello alla stampa, alle Istituzioni, ai politici, affinché il volere dei familiari delle vittime sia rispettato. Siamo a disposizione 364 giorni l’anno, quella notte abbiamo bisogno di stare tra noi, senza telecamere, senza persone esterne alla comunità amatriciana. Saremo pronti ad accogliere gli amici che vorranno celebrare con noi il terzo anniversario del grande sisma nella mattinata del 24 agosto, durante la Santa Messa». Lo dichiara in una nota il Sindaco di Amatrice Antonio Fontanella.La Santa Messa del 24 agosto alle ore 11 sarà celebrata presso il Palazzetto dello Sport e sarà trasmessa in diretta da Rai Uno. I colleghi della stampa che volessero partecipare alla celebrazione sono tenuti ad accreditarsi inviando una mail a ufficiostampa@comune.amatrice.rieti.it entro il 22 agosto 2019 alle ore 20.00 e ad attendere la conferma dell’accredito, che sarà inviata via mail. Gli accrediti saranno consegnati la mattina del 24 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 9.30, presso la sede di Radio Amatrice, ubicata presso il Comune, in Via Saturnino Muzii snc, blocco Liceo. I colleghi sprovvisti di accredito non saranno ammessi all’interno del Palazzetto.