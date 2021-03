Amatrice, stazionarie le condizioni del sindaco Fontanella colpito da ischemia e ora in Terapia intensiva

RIETI - Il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella, è stato colpito sabato da un malore che si è rivelato poi essere un’ischemia. Lo rende noto l'amministrazione

"Le sue attuali condizioni sono stazionarie - spiega la nota dell'amministrazione - ed è sottoposto a terapia intensiva. Come tutti voi immaginano la nostra attuale priorità riguarda la sua salute ed attendiamo, con grande emotività, il trascorrere delle ore che ci poteranno alla definizione del quadro clinico. L’Amministrazione in questo momento sente il dovere di essere vicina a lui e alla sua famiglia, consapevole che il suo entusiasmo, la sua volontà di rendere giustizia a questo territorio è per lui una missione anche sopra le forze".

APPROFONDIMENTI RIETI Il sindaco di Amatrice Fontanella ha un malore: elitrasportato al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA