di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Amatrice chiama il popolo delle «seconde case», romani per lo più, ma anche oriundi sparsi per il mondo che almeno una volta l’anno, d’estate, tornavano al paese. L’idea, rilanciata dal sindaco Filippo Palombini, è di fare delle aree camper già individuate lo scorso anno dei veri e propri villaggi turistici dove impiantare case provvisorie e bungalow da mettere a disposizione di tutti quegli amatriciani «di ritorno» che dal 24 agosto 2016 in paese non hanno più un...