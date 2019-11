© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Scendono i veli sulla targa che intitola il polo scolastico di Amatrice a Sergio Marchionne. È stato il presidente della Ferrari e del gruppo Fca John Elkann, questa mattina nel campus scolastico di Amatrice, a svelare la targa in metallo ed il piedistallo che mostrano la dedica a Sergio Marchionne e l’immancabile cavallino Ferrari.Una mattina densa di avvenimenti con l’appuntamento nella grande palestra del campus da poco ultimata, dove la giornalista Safiria Leccese ha presentato gli ospiti: insieme ad Elkann, il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, il preside del polo scolastico Luca Barbonetti, il Commissario alla ricostruzione Piero Farabollini e l’assessore regionale Lazio alla ricostruzione Claudio Di Berardino: intervenuti anche il vescovo di Rieti Domenico Pompili, la vice ministra dell’Istruzione Anna Ascani e tutte le massime cariche delle forze dell’ordine.«Ferrari è orgogliosa di tendere la mano a questi studenti onorando così la memoria di Sergio Marchionne» ha sottolineato Elkann, che ha ascoltato i saluti di ragazzi e genitori che hanno donato una riproduzione di Amatrice e dei prodotti tipici al presidente della Ferrari. «Sergio - dice Elkann ai ragazzi della scuola di Amatrice - si domandava in che modo Ferrari potesse essere presente per dare speranza in momenti difficile in cui era importante pensare a guardare al futuro ed a ricostruire».Elkann, prima di scoprire la targa, ha tolto i veli sul motore Ferrari donato alla scuola di Amatrice: l’8 cilindri più premiato di sempre nella storia moderna dell’automobilismo (quattro volte premio “Engine of the year”) con cui era equipaggiata l’F8 tributo. Un dono simbolico che sta a significare che il cuore della Ferrari rimarrà sempre ad Amatrice.Poi si è svolta la cerimonia che ha svelato la targa posta al centro del campus e dedicata appunto a Sergio Marchionne, citato spesso nel corso della cerimonia per la sua tenacia e la sua visione del futuro. John Elkann ha poi visitato le aule della scuola (era già stato ad Amatrice nel corso della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella), il presidente della Ferrari si è soffermato a parlare con gli alunni delle varie classi ed infine ha partecipato al pranzo curato dall’Alberghiero di Amatrice all’interno del convitto di quello che ormai da oggi sarà chiamato Istituto Onnicomprensivo “Sergio Marchionne”.