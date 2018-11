RIETI - Una storia che deve ancora trovare una sua definizione a distanza di due anni.

Nell'ottobre del 2016 due coppie vennero sorprese da due agenti del corpo forestale a raccogliere per strada, in zona rossa, dei beni (per lo più indumenti) vennero additati come sciacalli. Dal loro racconto, è emerso che si trattava di persone già in precedenza al terremoto in forti difficoltà economiche.

La loro situazione andrà davanti al giudice che dovrà valutarla.



