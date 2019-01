Ultimo aggiornamento: 16:59

RIETI - Il presidio dei vigili del fuoco di Amatrice resterà. La conferma arriva dal sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, che, in una nota su facebook, spiega delle garanzie di avere ricevuto in una telefonata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini."Ho ricevuto la chiamata del Ministro Matteo Salvini - scrive su facebook - che ha risposto puntualmente al mio appello, e ha sospeso il provvedimento in atto: Amatrice non sarà privata del presidio, pur provvisorio, dei vigili del fuoco. A seguire, ho sentito il sottosegretario Candiani, ci siamo accordati per un incontro ad Amatrice nei prossimi giorni per definire, insieme con i Comuni di Accumoli e Cittareale, dove collocare il distaccamento definitivo. Avevo visto stamane i ragazzi che sono oggi in servizio qui da noi, e anche loro mi avevano espresso il loro rammarico per dover andare via, a testimonianza della grande sintonia tra i vigili del fuoco e la nostra popolazione. Grazie Matteo".