Amatrice, “Ricostruiamo Insieme”: «Stupiti dell'assegnazione di una Sae al commissario Legnini»

RIETI - Il gruppo di minoranza "Ricostruiamo Insieme" del Comune di Amatrice dichiara «di essere stupito di quanto trattato dalla Delibera di Giunta Comunale n° 23 del 10/02/2022, con la quale è prevista l'assegnazione di una S.A.E. di mq 60 (Soluzione Abitativa di Emergenza) al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016», si legge nella nota.



«Le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale sono: "l’assegnazione… porterebbe ad una velocizzazione delle opere, … impulso al processo di rivitalizzazione del territorio, ... beneficiando del contributo di esperienza e riconosciuta professionalità che la massima figura istituzionale saprà dare nel supporto costante a questa Amministrazione"».



«A breve quindi il territorio potrà beneficiare del contributo e dell'esperienza del Dott. Giovanni Legnini».



«Presumiamo che tale iniziativa sia dettata dalla necessità di aiutare l'attuale Amministrazione, colpevole dello stallo venutosi a creare negli ultimi mesi, e responsabile di iniziative poco comprensibili, come ad esempio quella della sospensione del CAS (Contributo di Autonoma Sistemazione) a circa 80 famiglie residenti».



«Speranzosi, diamo il benvenuto al Commissario e ribadiamo la nostra volontà a lavorare per RICOSTRUIRE INSIEME Amatrice e Frazioni».