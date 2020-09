Amatrice, ai Premi Scopigno e Pulici arriva il ct azzurro Roberto Mancini

RIETI - Consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici ad Amatrice, presso l’Area del Gusto. Il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è arrivato ad Amatrice: a Mancini verrà consegnato il premio Manlio Scopigno alla Carriera.

Sono previsti, tra gli altri, il portiere del Milan e della Nazionale Gianluigi Donnarumma, il ds della Lazio Igli Tare, i fratelli Simone e Filippo Inzaghi, allenatori, rispettivamente, di Lazio e Benevento, Francesco Bardi, portiere del Frosinone.



Donnarumma e Bardi riceveranno i premi "Felice Pulici" come migliori portieri della scorsa stagione, di serie A e di serie B. Simone Inzaghi riceverà il premio Manlio Scopigno come miglior allenatore di serie A, mentre Filippo verrà premiato come miglior allenatore di serie B della passata stagione. Ad Igli Tare, il premio come "Manager of the year". Ultimo aggiornamento: 17:08