Ad Amatrice la presentazione dei Psr, il sindaco Cortellesi: «Il futuro è realtà»

RIETI - Presentati ufficialmente ieri, presso l’Auditorium della Laga, i programmi straordinari della Ricostruzione delle Frazioni (ambito 1,2,3,4) di Amatrice. Alla presenza del sindaco Giorgio Cortellesi e della sua squadra di governo, del commissario Giovanni Legnini, l’assessore Claudio Di Berardino e il sub commissario Fulvio Soccodato, i tecnici incaricati per stilare i Psr si sono incontrati con la popolazione, per illustrare il lavoro fatto.



«Esprimo grande soddisfazione - ha dichiarato Giorgio Cortellesi - con oggi si è fatto un importante passo in avanti. E’ stato messo nero su bianco il disegno concreto del nostro futuro. Che come ha detto uno dei tecnici, “ripartirà dai segni del passato per costruire un domani non immemore e non anonimo”. Questa – ha concluso il sindaco – è l’ora non delle polemiche pretestuose, ma delle scelte che fanno la storia della nostra comunità».