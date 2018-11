© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inaugurata questa mattina l'officina laboratorio della ricostruzione ad Amatrice situato nell'edificio donato da Enrico Brignano. La Sala, intitolata al Soprintendente Saverio Urciuoli, prematuramente scomparso lo scorso 1 aprile, è un polo attrezzato per la pianificazione della ricostruzione del Borgo di Amatrice.Al suo interno, insieme al plastico, sono presenti alcune aree tematiche: l’area denominata “Frammenti della nostra storia”, che ospita le miniature di alcune chiese di Amatrice realizzate da Costantino Fontanella, recuperate dal Museo Civico Cola Filotesio a cura del Mibact, portate al deposito di Cittaducale e oggi tornate a casa. L’area dedicata all’Archivio Storico del Comune di Amatrice, recuperato anch’esso dopo il sisma ed oggi depositato presso l’Archivio di Stato di Rieti, del quale la Soprintendenza archivistica del Lazio ha provveduto a digitalizzare una serie, da mercoledì a disposizione della cittadinanza per la consultazione. Ancora, “Amatrice VR: una passeggiata virtuale nell’antico borgo”, a cura di una squadra di giovani architetti de La Sapienza. Al centro, il grande Plastico del Borgo, realizzato a cura della Fondazione Santarelli sulla base di uno studio del Prof. Alessandro Viscogliosi, creato dall’Officina Materia e Forma dell’Arch. Marco Travaglini, che riproduce la Città come si presentava nella prima metà del Novecento. Presente oltre al Sindaco di Amatrice Filippo Palombini e al Vescovo di Rieti Mons. Domenico Pompili, anche il Sottosegretario del Ministero per i beni e le Attività Culturali Gianluca Vacca con delega alle attività di ricostruzione e di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.