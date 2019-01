© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il sottosegretario alla Ricostruzione Vito Crimi sta incontrando la popolazione di Amatrice presso l'area food."Oggi con i tre sindaci di Amatrice, Accumoli, Cittareale, abbiamo parlato di provvedimenti più agevolati per le opere pubbliche piccole, di aree attrezzate per le seconde case provvisorie e soprattutto di differenziare i comuni secondo i danni subiti. In questo caso dobbiamo cercare di applicare qualcosa di speciale e diversificato". Crimi ha parlato anche delle Sae: "Tenteremo tutte le soluzioni praticabili: quest'inverno per gli interventi più importanti, ma anche in primavera studieremo soluzioni anche più pesanti per risolvere la questione". Il sottosegretario sta rispondendo alle tematiche poste dalla popolazione. " Il premier Conte mi ha chiesto più fatti e meno parole ed è quello che voglio fare". Sul Grifoni il sottosegretario ha spiegato che sentirà la Regione in questi giorni.