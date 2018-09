© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il sindaco di Amatrice Filippo Palombini parla delle novità in materia urbanistica approvate dalla regione Lazio: ”Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione, nel collegato al Bilancio della Regione Lazio di alcune norme urbanistiche. In particolare di una norma importante nella nostra situazione, norma che consente la trasformazione degli immobili distrutti nelle zone agricole, e soprattutto di una norma che consente di presentare varianti urbanistiche anche in deroga al PTPR perché vengano valutate in Conferenza di Servizi speciale. Quest'ultima consentirà di superare le difficoltà attuali per un coerente e finalizzato sviluppo del territorio sia per le attività produttive che soprattutto per la nuova ricettività alberghiera. Ringrazio tutti i sindaci del nostro territorio, Micigliano, Leonessa, Borgovelino, Borbona, Antrodoco, Cittareale, Posta e Accumoli che, insieme con me, hanno firmato la richiesta di inserimento, e un grazie alla sensibilità dell'assessore Di Berardino che se ne è fatto portavoce. Quando si viaggia uniti si vince. Inoltre il collegato prevede anche uno stralcio della legge Pirozzi sulla possibilità di istallare casette amovibili per i proprietari di seconde case. L'applicazione di tale norma, però, è soggetta a delle line guida che il Mibact dovrà emanare. Restiamo in attesa quindi per valutarne l'efficacia e l'applicabilità ai nostri territori”.