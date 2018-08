di Alessandra Lancia

RIETI - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è arrivata da pochi minuti ad Amatrice, prima tappa della sua visita nei comuni del Reatino colpiti dal sisma dell'agosto 2016.



“Voi ringraziate Roma per la sua solidarietà, io ringrazio voi, che siete sul territorio e combattete”. Dalla sindaca di Roma Virginia Raggi ai sindaci del cratere, Filippo Palombini, Stefano Petrucci, Aleandro Petrucci, sono passati di mano i 313 mila euro raccolti con l’iniziativa RomaAdottaAmatrice. La consegna é avvenuta stamattina nella sede comunale di Amatrice. Per Amatrice é previsto il finanziamento per la delocalizzazione nella zona artigianale di Torrita delle attività artigianali distrutte dal sisma. Per Accumoli il finanziamento servirà alla nascita di un centro di formazione per gli studi ecosistemici e l’economia circolare, in collaborazione con la Tuscia di Viterbo.

