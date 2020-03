© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Amministrazione Comunale di Amatrice, per l'emergenza Covid-19, ha attivato l’iniziativa “Pronto Spesa Amatrice" rivolta alle fasce deboli e a rischio della popolazione, per agevolare l’acquisto e la consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari sia ad Amatrice che nelle Frazioni.Il coordinamento dell’iniziativa è affidato al Centro Operativo Comunale con la collaborazione della Croce Rossa Italiana- Unitá di Amatrice. Il numero 0746.826091 sarà operativo il martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per effettuare gli ordini. Le consegne a domicilio dei generi alimentari e dei farmaci saranno effettuate il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00."Vogliamo ringraziare per l’indispensabile cooperazione i volontari che da giorni collaborano per l'iniziativa e le attività commerciali e di servizio che si sono messe a disposizione -ha detto il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella- solo restando a casa torneremo presto alla normalità".