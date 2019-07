RIETI - Crollo della palazzina ex Ina-Casa ad Amatrice nel sisma del 24 agosto 2016, nella requisitoria, il Pm ha chiesto il rinvio a giudizio per gli otto imputati nel "Piazza Sagnotti 1", tra cui l'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.

Nel crollo per il sisma morirono sette persone. Il giudice disporrà o meno il processo per gli imputati a settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA