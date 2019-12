Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Venerdì 6 dicembre alle 11, ad Amatrice, presso l’Istituto Omnicomprensivo “Sergio Marchionne” si svolgerà la cerimonia del premio “Amatrice Sport e Solidarietà” indetto dall’Associazione Santa Barbara nel Mondo che da oltre venti anni persegue attraverso importanti iniziative il rispetto dei diritti umani, la legalità e la solidarietà sociale. Ad affiancare l’associazione il Comune di Amatrice, il Liceo Sportivo Internazionale di Amatrice, l’Associazione “Nuovi Percorsi” di Rieti per contribuire allo sviluppo dell’Istituto Marchionne.L’obiettivo del progetto, attraverso “Sport e solidarietà”, che avrà respiro pluriennale, è sensibilizzare istituzioni, decisori pubblici, privati, aziende, associazioni di categoria e culturali per adottare iniziative concrete per la ricostruzione rapida, strutturata, sotto il profilo sociale, di Amatrice e del suo territorio.L’elenco dei premiati: Roberto Brunamonti (campione di basket e team manager della nazionale), Serafino Ghizzoni (Campione di rugby e pilota di automobilismo), Francesco Cerulli Irelli (Automobilismo, pilota), Tiziano Rosati (Motociclismo), Luigi Ricci (Giornalismo sportivo basket), Sandro Giulani (Automobilismo, manager), Roberto Bufalino (Automobilismo, direttore di gara), Daniele Rossi (Automobilismo, Responsabile sicurezza), Eugenio Coan (Automobilismo, Ufficiale di gara), Francesco Catini (Automobilismo, Ufficiale di gara), Savina Franceschini (Automobilismo, Ufficiale di gara, alla memoria), Luigi Bucci (imprenditoria e coraggio nella rinascita dello storico ristorante “Il Castagneto”), Diego Leoncini (imprenditoria e coraggio nella creazione del Pastificio Strampelli a Collegentilesco), Costanzo Truini (presidente del Car Rieti, appassionato di automobilismo d’epoca al servizio di Amatrice).