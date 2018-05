di Alessandra Lancia

LE SQUADRE

RIETI - Festa di sport ad Amatrice per l’inaugurazione del rinnovato “Paride Tilesi”, campo di calcio, tribuna e impianto di illuminazione di ultima generazione realizzati col contributo di Coni, Credito Sportivo, Lega Serie A, Lega Serie B, Fondazione Milan, Torino Calcio, Atalanta e Presidenza del Consiglio.“Su questo campo si organizzarono i primi soccorsi la notte del terremoto, era importante che tornasse ad essere quello che era, il campo del gioco e dello sport e con il contributo di tanti ci siamo riusciti” dice il ministro dello Sport Luca Lotti dopo l’abbraccio con il sindaco Sergio Pirozzi sull’erba misto-sintetica del campo. “Il governo ha contribuito con l’impianto di illuminazione: una scelta anche simbolica, noi la luce sui luoghi del terremoto non la vogliamo spegnere”. Poi la cerimonia di inaugurazione vera e propria, ospitata nel Palazzetto dello Sport, presente anche Franco Baresi: “Il Milan sarà qui a giugno a fare il suo Milan Camp per i ragazzi. So che avete passato mesi durissimi, spero che questo campo vi aiuti a trovare un po’ di serenità. Buona fortuna”.“Forza Amatrice” gridano gli Esordienti di Amatrice e Rieti: saranno i primi a “provare” le meraviglie del campo appena inaugurato dal ministro dello Sport Luca Lotti e dal sindaco Sergio Pirozzi. Nessun nastro da tagliare, ma in compenso c’è l’Inno di Mameli suonato dal cd e una gloria del calcio nazionale come Franco Baresi a fare il tifo, non solo per i ragazzi in campo ma per tutto il paese. “Confesso che venire qui e guardarsi intorno é sconvolgente. Ma torneremo a giugno con i nostri ragazzi e i nostri tecnici per il Milan Camp. Sarà il nostro contributo per riportare un po’ di normalità “. Prima del fischio d’inizio il presidente della Amatrice Calcio Tito Capriccioli ha ringraziato gli amministratori del Comune di Borbona - c’erano il vice sindaco Ezio Focaroli e l’assessore allo Sport Dario Berardi - per l’ospitalità di questi due anni. Alla fine del campionato (l’Amatrice gioca in seconda categoria) mancano tre turni ancora. Festeggiare la promozione in Prima qui al “ Tilesi” sarebbe il massimo.