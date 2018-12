© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lo storico mercatino natalizio di Piazza Navona a Roma ospita, quest’anno, anche Amatrice. Tre stand racconteranno, dall’8 dicembre al giorno dell’Epifania, il territorio amatriciano, le sue tradizioni, le sue meraviglie, le sue peculiarità agroalimentari.«E’ un'occasione importante per raccontare questo territorio e per sostenerne le attività artigianali, la storia, le tradizioni. Grazie alla Giunta Capitolina per questo contributo concreto alla valorizzazione delle capacità attrattive del nostro territorio», commenta il Sindaco Filippo Palombini.Il Comune di Amatrice, in un post su face book, scrive: «Amatrice è nota in tutto il mondo non solo per i suoi ‘Spaghetti all'Amatriciana’, ma anche perché di amatriciani a Roma ve ne sono tantissimi, molti si sono costituiti in associazioni, comitati, gruppi. Sono persone che sempre hanno portato Amatrice nel cuore e l'hanno sostenuta sia prima che dopo il sisma: insieme a chi partirà da Amatrice per raggiungere Piazza Navona per l'importante evento natalizio gli amatriciani di Roma saranno i benvenuti per sostenere, ancora una volta, la loro terra, le sue tradizioni, le sue esperienze, il suo valore culturale, turistico, agroalimentare. Piazza Navona, per il periodo natalizio, sarà il luogo per eccellenza: in questa storica piazza si riverseranno turisti da tutta Italia e dal mondo. Saranno i benvenuti non solo gli amatriciani di Roma, ma tutti i romani e tutte le persone che, da sempre, hanno il cuore vicino ad Amatrice. Ai nostri conterranei, ai cittadini d'Italia e del mondo, a tutti: venite a trovarci. Invitiamo le associazioni di amatriciani a Roma a collaborare».