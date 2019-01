© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Sindaco di Amatrice Filippo Palombini ha consegnato all’assessore regionale alla Sanità D’Amato e al direttore della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo un documento programmatico contenente le richieste di adeguamento del Pass. "Servizi sanitari non in linea con i bisogni dei cittadini” si legge nel documento.Il Sindaco e il Presidente della Commissione Sanità Comunale Luca Poli chiedono un servizio di pronto soccorso h24 assicurato, il miglioramento del servizio di diagnostica anch'esso su 24 ore. "Oggi è possibile eseguire esami radiologici solo a pazienti che abbiano subito un trauma, questo esclude di fatto tutti quei pazienti con patologia riferibile ad altri stati eziologici -dice Palombini- è infatti assurdo che un paziente affetto, per esempio, da sospetta polmonite non possa eseguire in loco una indagine radiologica".Altra necessità, quella di avere un ambulatorio pisicologia e di terapia fisioterapica e riabilitativa e mezzi adeguati per il servizio Ares affiancato al Pass.L’assessore D’Amato ha inoltre garantito che non appena sarà stata migliorata l’infrastruttura della banda internet si procederà al miglioramento della diagnostica e ha rassicurato per un nuovo modulo del Pass per l'ambulatorio di terapia fisioterapica e riabilitativa, disponibile grazie alle donazioni del gruppo Ferretti.Il Direttore della Asl di Rieti, Marinella D’Innocenzo, si è impegnata a fare subito uno studio di fattibilità sulle proposte e a potenziare già da ora tutto il possibile.Assicurato da D’Amato, il ritorno ad Amatrice di un medico dell’organico preesistente nel Grifoni.Il sindaco ha chiesto una nota scritta sugli impegni assunti oggi da Assessore e Asl, completa di cronoprogramma di realizzazione.Ospiti della riunione, il sottosegretario Crimi e il commissario Farabollini: anche a loro è stato consegnato il documento, per seguire l’iter come struttura commissariale.