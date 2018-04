RIETI - Ad Amatrice il circo magico della compagnia svizzera Nicole & Martin, dall’1° al 3 aprile.



Per tutto il periodo pasquale il tendone bianco, montato nel piazzale antistante il Coc, accoglierà grandi e bambini nelle avventure dei fratelli Grimm con Hänsel e Gretel (1° aprile ore 17), Il pescatore e sua moglie (2 aprile ore 17) e Gian di Ferro (3 aprile ore 10), tre fiabe raccontate non solo a parole, ma nell’intreccio di recitazione, musica, canto, numeri di giocoleria, acrobazie e balli. Un vero e proprio teatro viaggiante, con il quale da oltre 18 anni, Nicole & Martin girano il mondo mettendo in scena creazioni artistiche di estrema semplicità ma dalla grande perizia acrobatica.Un’iniziativa Mibact/Regione Lazio.

Domenica 1 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41



