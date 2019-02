Ultimo aggiornamento: 12:09

RIETI - Il sindaco di Amatrice Filippo Palombini fornisce alcuni chiarimenti sulla questione della deperimetrazione delle frazioni ancora oggetto di Pua: “L'articolo pubblicato ieri purtroppo conteneva un vecchio elenco frazioni, non da me fornito, che sono già tutte state deperimetrate a suo tempo. A chiarimento quindi di quanto detto, la richiesta di cancellazione dei perimetri che intendo fare è relativa alle seguenti 13 frazioni, le quali sono quelle che ad oggi, a meno solo del centro storico, sono oggetto di Pua: Casale, Casali di sopra, Casali di sotto, Cascello, Collalto, Cornelle di Sotto, Cossito, Prato, Rio, Saletta, S. Capone, S.Tomasso, SS Lorenzo e Flaviano. Per dette frazioni, per le quali attendiamo da luglio scorso l'autorizzazione a procedere per dare gli incarichi di redazione dei piani, ritengo si possa e si debba chiedere, dato l'enormità del tempo trascorso, la cancellazione dei perimetri per avviare l'identificazione degli aggregati e la ricostruzione immediata degli edifici singoli. Ovviamente casi specifici di dissesti segnalati saranno approfonditi nel merito. Ritengo che ciò sia importante per dare una accelerazione alla ricostruzione di queste frazioni, ma ritengo altresì che non debba essere solo una provocazione fatta dal sottoscritto ma una chiara volontà espressa dalla popolazione interessata. A questo scopo ritengo opportuno incontrare i rappresentanti delle frazioni sopra indicate il giorno sabato 23, alle ore 11, presso il Centro di aggregazione del Campo 0, ad Amatrice, per discuterne con loro le implicazioni. Uscirà in giornata un avviso sul sito del comune”.L'incontro è aperto alla popolazione e agli interessati.