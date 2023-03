Lunedì 27 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Il Palio dei Somari sindaci 2023 va ad Amatrice. Alla fine, l’ha spuntata l’esperto “somariere” Pietro Santarelli che non è nuovo a vittorie nella manifestazione. Ad aprire la corsa, la suggestiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato che ha fatto letteralmente da apripista per le semifinali che dopo le eliminatorie svolte la mattina, hanno visto in pista Comuni del Lazio e di altre regioni: Amatrice, Leonessa, Antrodoco, Venarotta, Capitignano, Castel Di Tora, Tornimparte, Montereale, Acquasanta del Tronto, Campotosto, Pizzoli, Rieti, Ascoli Piceno, L'Aquila, Norcia.

Nel Somarodromo situato presso il Villaggio Lo Scoiattolo, davanti un pienone di gente, i somari si sono poi scontrati in divertenti corse (qualche volta impuntandosi con momenti di vero divertimento). Alla fine, l’ha spuntata Amatrice alla quale ritorna la coppa detenuta dall’ultimo vincitore Venarotta (l’ultima edizione si era tenuta nel 2016 e poi sospesa causa sisma). Lo scettro di ultimo arrivato, con relativo Campanaccio, è andato al comune di Cascia che trionfato nella gara contro: Accumoli, Cittareale, Assisi, Borbona, Arquata del Tronto, Posta, Contigliano.

Il titolo di Dama delle Dame del Palio è stato vinto invece a pari merito da Accumoli e Capitignano. “Con la festa di oggi - ha detto il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi - abbiamo cominciato veramente a riconquistare la nostra normalità. Era tanto tempo che non vedevo tanta gente contenta e spensierata. Ringrazio la Pro Loco per l’organizzazione e tutti i volontari che si sono cimentati per la buona riuscita del Palio. Come abbiamo detto, una festa a lungo attesa”.

Alla manifestazione, oltre alla nutrita delegazione di sindaci dei comuni partecipanti, è intervenuto anche il Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, per lui era presente non un somaro, ma questa volta un simpatico pony che ha sfilato.