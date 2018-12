© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, interviene sul tema del posizionamento del nuovo ospedale Grifoni: ”Fonti dell’Ambasciata tedesca, contattate da Il Messaggero, smentiscono la tesi sino ad oggi portata avanti dal Commissario Farabollini che ieri ancora dichiarava "L’ambasciata ha chiesto specificatamente dove verrà realizzato perché ritiene più opportuno trovare una situazione più adeguata a un’intera comunità”. La Germania ha dunque platealmente sconfessato Farabollini che cerca alibi per una scelta presa da lui in maniera improvvisa e inopportuna. Il 16 gennaio prossimo scade il termine per la gara, e si rischia di perdere l’occasione di avviare la ricostruzione dell’ospedale dopo un lungo periodo di analisi tecniche e geologiche che hanno garantito la fattibilità dell’opera. Continuare a discutere di ospedale di area vasta, tipologia incompatibile con le attuali leggi regionali per l’ospedale di Amatrice, induce a pensare che si voglia mettere in discussione la realizzazione stessa dell’ospedale. Se questo accadrà qualcuno se ne prenderà la responsabilità nei confronti della comunità dell’intero territorio.”