Amatrice si trasforma in Ssa Rieti grazie alla collaborazione con la Nuova Rieti

RIETI - Nuova Rieti Calcio e Amatrice Calcio comunicano di aver raggiunto un accordo di collaborazione, stretto dalle loro figure più rappresentative, Federico Dionisi per la Nuova Rieti Calcio e Tito Capriccioli per l’Amatrice Calcio. L’Amatrice Calcio si trasforma in S.S.A. Rieti, nome e realtà che condensano il rapporto di collaborazione già citato, su tutti i fronti.

«La stretta di mano tra le due società si basa sulla valorizzazione del calcio amarantoceleste in città e sul territorio, intenzionato a unire progettualità che si sono riscoperte affini e orgogliosamente intenzionate a proseguire sulla stessa strada per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’accordo ha l’intenzione di valorizzare struttura societaria, interpreti e risultati delle due realtà, che d’ora in poi cammineranno insieme per quel che riguarda prima squadra, settore giovanile e scuola calcio».

«Sul fronte prima squadra, S.S.A. RIETI affronterà il prossimo campionato di Eccellenza laziale con una squadra e uno staff tecnico all’altezza dell’impegno e altamente competitiva, con solide basi reatine, su cui uno staff dirigenziale qualificato – che sarà ufficializzato in tutte le sue sfumature in seguito – sta lavorando già da giorni. È da intendersi che tutte le figure attorno alla prima squadra (e non solo) saranno sintesi delle realtà finora distinte, con ingressi di personalità di assoluto rilievo del panorama calcistico locale, regionale e nazionale».

«Il settore giovanile che sarà attivato dalla collaborazione tra Nuova Rieti Calcio e Amatrice sarà una struttura completa in ogni suo aspetto, che potrà vantare le categorie regionali conquistate sul campo lo scorso anno dalla Nuova Rieti Calcio, di tutti i giovani che hanno fatto parte del mondo delle giovanili della squadra amarantoceleste e di quelli che Amatrice Calcio saprà coinvolgere e ha già abbracciato, rivolgendosi a un territorio che chiede sport e attività per ripartire.

Le categorie che il settore giovanile affronterà saranno U14, U15, U16, U17, U18».

«Le due società, inoltre, hanno già dato vita a una scuola calcio, un’assoluta novità, che è già attiva, che sta raccogliendo numeri sorprendenti e che perseguirà gli obiettivi legati alla crescita di giovanissimi sportivi nella stagione prossima, 2023/2024, rifacendosi ai valori fondanti di questo tipo di attività: lo sviluppo di capacità motorie e ancor prima di quelle relazionali e umane per la formazione del carattere delle bambine e dei bambini. Con la scuola calcio, si attiva così una vera filiera calcistica a tinte amarantocelesti. Le categorie della scuola calcio saranno: biennio Esordienti, biennio Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici».

«Settore giovanile e scuola calcio saranno guidati da Eusebio Dionisi, che già nelle stagioni passate e in particolar modo nell’ultima conclusa, ha raggiunto con i giovani risultati straordinari, valorizzandoli e portandoli sulla scena calcistica da protagonisti. Per arricchire ancor di più la proposta, Eusebio Dionisi si avvarrà della collaborazione di figure provenienti dal mondo calcistico professionistico. Sul fronte strutture a disposizione delle giovanili e della scuola calcio, si ribadisce fermamente la disponibilità del Green Park La Foresta a cui si aggiungeranno altri impianti fruibili dai giovani del vivaio, inclusa una tensostruttura coperta».

«Per gli altri dettagli, in particolare su campi di gioco e di allenamento di tutte le parti coinvolte nella collaborazione, oltre che per tutte le domande che potranno sorgere in tifosi, appassionati, genitori, giornalisti e addetti ai lavori, si rinvia a una conferenza stampa alla presenza di Tito Capriccioli e Federico Dionisi, che sarà prontamente convocata dalla società a giorni e della quale sarà dato ampio annuncio e seguito sui social della società oltre che sulla stampa locale».