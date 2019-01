Ultimo aggiornamento: 15:34

RIETI - La realizzazione della Casa della Musica per rilanciare l'attività della banda musicale di Amatrice come un momento di rinascita dopo il devastante terremoto che ha distrutto il paese il 24 agosto 2016. Il tema è stato al centro della trasmissione "Vieni da me", andata in onda oggi pomeriggio dagli studi di Rai Uno, dove ospiti della conduttrice Caterina Balivo sono stati due componenti del complesso bandistico, i quali hanno ricostruito la storia del gruppo anche attraverso foto d'epoca.«Noi speriamo che tra tre mesi questo sogno possa diventare realtà» ha detto Sergio Serafini, trombettista del complesso, che insieme all'amico e collega Gino ha illustrato speranze e sforzi di una popolazione che vuole reagire al dramma. In studio anche il giovane attore Leonardo Mazzarotto che nella fiction "La compagnia del cigno" interpreta la figura di Matteo, un ragazzo che suonava nella banda amatriciana e costretto a trasferirsi a Milano per proseguire gli studi musicali. "Tutti noi della trasmissione saremo ad Amatrice quando la Casa della Musica sarà inaugurata" è stato l'annuncio finale dato dalla Balivo.