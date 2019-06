© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono partiti questa mattina i Motociclisti Sabinacci di Montebuono per il Back to Campi, Treffen 2019. Dal cuore della profonda Sabina I centauri hanno deciso di macinare chilometri senza remore di fronte alle temperature cocenti di questi giorni per portare solidarietà e vicinanza alle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016.Tutto perché i progetti non si abbandonano, infatti hanno deciso di raccogliere l’eredità dei Mototuristi Solidali e della loro Motostaffetta, in strada per le zone ancora zampillanti di dolore dopo il sisma."Meta di questa due giorni in moto sarà l’Umbria, in particolare Norcia. Qui tantissime sono state le iniziative solidali messe in campo da tantissimi gruppi di motociclisti ispirati dalla convinzione che tornare a fare turismo sia uno dei principali modi per far ripartire l’economia e contribuire alla rinascita di borghi e città.- dichiara il presidente Attilio Di Mario - I Motociclisti Sabinacci di Montebuono sono già stati protagonisti della “Motostaffetta 2017 – Sulle strade del cuore” con la quale furono raccolti e donati i fondi necessari alla realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione del “Villaggio Romeo” a Villa San Lorenzo a Flaviano – frazione di Amatrice. - e prosegue -Da quella esperienza che ha attraversato le zone terremotate, sono nate grandi amicizie ed una in particolare lega ancora oggi i motociclisti di Montebuono alla comunità di Campi di Norcia, alla sua Pro Loco ed al suo Presidente Roberto Sbriccoli."Sconforto totale, abbattimento, voglia di scappare dalla realtà circostante questi probabilmente sono stati i sentimenti di chi ha vissuto il dramma del terremoto. Poi il tempo ha permesso di rimboccarsi le maniche perchè la realtà va affrontata. Le cose hanno recuperato un loro equilibrio, anche i sentimenti e a prevalere è stata la caparbietà intima di chi vive l'Appennino. Forte come le sue montagne e rigoglioso come i campi in fiore di Castelluccio. Così è nata l’idea di un progetto di rinascita vera e propria: “Back to Campi”. Rimanere vicino al paese nonostante il terremoto, è stata la motivazione. Far ripartire le attività economiche e il turismo, l'impulso vitale. Un'ostinazione impossibile? Forse in apparenza, in realtà è la sfida di Roberto e dei cittadini di Campi di Norcia, che hanno vissuto per un anno nella struttura della Pro Loco.Ma l'iniziativa ha bisogno di aiuto per essere realizzata e da qui parte BACK TO CAMPI TREFFEN 2019, perché i Sabinacci credono che se "ripartiamo dalla Strada, il futuro magari sarà meglio del passato".