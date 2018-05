di Sabrina Vecchi

RIETI - Amatrice come Hollywood. Sa tanto di «Walk of Fame», la celebre passeggiata dedicata alle celebrità, il percorso installato nel parco Don Minozzi con incisi i 239 nomi delle vittime amatriciane del terremoto. In un post affidato alla sua pagina social, il sindaco Sergio Pirozzi ha motivato la scelta con la ricerca «di qualcosa che restasse a perenne memoria incisa nella nostra terra. Un modo sobrio affinché il ricordo dei nostri fratelli non sopisca mai». L’installazione del percorso...