RIETI - Una moneta bimetallica in bronzital e cupronichel, dal valore nominale di 5 euro, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stata emessa oggi dal Ministero dell’Economia e Finanze.

Entrata nel 2015 nel prestigioso club dei “Borghi più belli d’Italia”, Amatrice è famosa per il suo splendido centro storico medievale e per i suoi tesori artistici, distrutti dal gravissimo terremoto del 2016.



La moneta è stata disegnata dall’artista incisore Claudia Momoni e coniata presso le Officine della Zecca dello Stato. Ha una tiratura di 20.000 pezzi per la versione “Fior di Conio”.



Sul dritto, la chiesa di Sant’Agostino di Amatrice, opera architettonica romanico-gotica di derivazione abruzzese; sullo sfondo, particolare del rosone della facciata della chiesa. Nel giro, la scritta “Repubblica Italiana”; in basso, particolare architettonico della chiesa.



Sul rovescio, particolare dell’affresco della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, conosciuta anche come Santuario dell’Icona Passatora, nelle vicinanze di Ferrazza, frazione del comune di Amatrice, raffigurante la Madonna in trono col Bambino, nell’atto di sorreggere la città. Nel campo di sinistra, il valore “5 euro” e “R”, identificativo della Zecca di Roma; a destra, l’anno di emissione “2018” e, in esergo, “Amatrice” e il nome dell’autore “Momoni”.

Luned├Č 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA