RIETI - Oggi, sabato 28 aprile, alle 11, presso la Mensa del Polo del Gusto, il Comune di Amatrice riceverà la Medaglia d’Oro al Merito Civile per l’eroico gesto di amatriciani...

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tuto il Reatino. A Rieti ultimo appuntamento per l’XI edizione di Primavera in Musica, organizzata dall’Associazione culturale...