Rieti, anniversario della morte di Marchionne. Pirozzi: «Aiutò Amatrice»

RIETI - Due anni dalla scomparsa di Sergio Marchionne. L'ex manager di Fiat e Fca decise lo stanziamento di fondi per la realizzazione della scuola ad Amatrice dopo il terremoto. L'istituo comprensivo porta il suo nome. "Sono due anni che Sergio Marchionne non c'e' piu' ma per la comunita' di Amatrice lui e' qui con noi, con la sua.generosita', la sua sensibilita', il suo cuore grande che si e' aperto per tutti noi". Lo ricorda cosi' Sergio Marchionne, l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi ora presidente commissione ricistruzione in regione Lazio, che appena.un anno fa ha inaugurato il polo scolastico e sportivo dedicato al grande manager di Fca che fece una grande donazione per il comune distrutto dal sisma dell'agosto 2016."Ammiravo quest'uomo in maglioncino, che veniva da una dura terra come l'Abruzzo e che dal Canada dove si era trasferito è tornato in Italia per dare slancio e smalto al gruppo Fiat. Questo sapevo di Marchionne. Ma proprio sapendo le origini, la forza, la determinazione di quell'uomo, un po' mi sono sentito molto vicino a lui. Era forte e determinato, non ci penso' due volte e volle aiutarci. Grazie Sergio sarai sempre nei nostri cuori" e' il messaggio di Sergio Pirozzi.