Amatrice, due giorni di stop alle lezioni in elementari e medie per Covid e danni da maltempo

RIETI - Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, "in quanto primo garante della salute e della sicurezza pubblica, sia in considerazione dell’aumento dei casi di positività, registrati nel territorio comunale, alcuni dei quali anche in ambito scolastico, sia per far fronte ai danni procurati dal maltempo - recita una nota - ha disposto (con Ordinanza urgente, numero 84 del 4-12-21), la sospensione, per i giorni 6 e 7 dicembre, delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto omnicomprensivo “Sergio Marchionne” di Amatrice, per lavori di manutenzione straordinaria e sanificazione delle aule.