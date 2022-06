Amatrice, ancora un lupo grigio avvistato nelle frazioni e per nulla spaventato / Il video

RIETI - Una presenza ormai consolidata e numerosa quella del lupo grigio nell'Amatriciano. Sono sempre più frequenti gli avvistamenti di esemplari di lupo che spesso vengono registrati anche in prossimità di centri abitati e lungo le strade che collegano le varie frazioni e località nel territorio del Comune di Amatrice.

Nel pomeriggio odierno un esemplare di lupo grigio è stato notato a pochi passi dalla strada provinciale all'altezza della frazione di Nommisci. Per nulla infastidito dall'incontro con l'uomo e con le autovetture in transito il lupo, probabilmente un giovane esemplare, si è poi allontanato in tutta tranquillità mostrandosi in tutta la sua bellezza. Una presenza che conferma la naturalità dei luoghi e la salubrità di ecosistemi e habitat.