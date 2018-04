RIETI - Presentazione, a Roma, del Libro #ManteniamociForte, venerdì prossimo 13 aprile, presso l'Università Mercatorum.



"Un unico obiettivo ha messo insieme 58 professionisti italiani - spiega una nota - che hanno scritto il libro dal titolo Mantemiamoci forte: la ricostruzione della biblioteca di Amatrice. Messi insieme da Sergio Gaglianese, vicepresidente nazionale di Confassociazioni, gli autori sono i professionisti che hanno partecipato alle tre edizioni del Forum motivazionale Formazione all’Amatriciana, che si è svolto a Milano, Amatrice e Roma.

I contributi dei professionisti e degli imprenditori intervenuti al Forum sono raccolti in questo libro che rappresenta una vera e propria cassetta degli attrezzi polivalente per sviluppare resilienza e appunto mantenersi forte, per vincere le difficili sfide della vita, soprattutto quando si è costretti a ricominciare daccapo e a reinventarsi, come sta accadendo in molti comuni dell’Italia centrale.

L’opera, con l’introduzione del sindaco Sergio Pirozzi e la prefazione del presidente di Confassociazioni Angelo Deiana e del docente universitario Stefano Cianciotta, è diviso in 3 parti: la Storia del forum, le testimonianze dirette del terremoto di Amatrice e le giovani start up.

L'intero ricavato del libro sarà destinato alla ricostruzione della Biblioteca di Amatrice. Il volume è stato curato da Giulia Reina ed è edito da Paolo Giacovelli Editore. La copertina è stata realizzata da Silvio Valzani. Il costo del volume è di 15 euro.



La presentazione del volume, alla presenza di Sergio Pirozzi e degli autori, ci sarà venerdì 13 aprile alle ore 15:30, nella Sala Convegni dell’Università Mercatorum di Roma, in Piazza Mattei, 10.

Nel corso della presentazione interverranno:

Riccardo Alemanno - Presidente Nazionale dell’INT (Istituto Nazionale Tributaristi)

Stefano Cianciotta - Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle infrastrutture di Confassociazioni

Roberto De Donno - Esperto di marketing e comunicazione

Angelo Deiana – Presidente Confassociazioni (Confederazione Associazioni Professionali)

Emma Moriconi – Giornalista di Radio Amatrice

Sergio Pirozzi – Sindaco Amatrice

Paolo Righi - Vicepresidente Fiap

Michele Sacchetti - Amministratore delegato di Unicasa Italia spa



Autori:

Ait Lorenzo, Alemanno Riccardo, Apicella Adriana, Aronne Paola, Arditi Giuseppe, Bartoli Barbara, Beltrante Danilo, Caccavari Stefano, Cali' Claudio, Carboni Roberto, Caruso Roberta, Cianciotta Stefano, Condello Andrea, Cutrupi Filomena, De Donno Roberto, Deiana Angelo, De Iaco Stefano, De Maio Virginio, Del Monte Massimo, Del Re Vittorio, Dolce Salvatore, Favaro Mara, Forgione Isania, Frasconi Federica, Furlan Amadeo, Gaglianese Sergio, Gardin Lucio, Giacovelli Paolo, Iuliano Francesco, Lighea Tania Montelpare, Lo Russo Alessandro, Lucidi Massimo, Molinari Martinelli Enrico, Monte Luca, Moriconi Emma, Naccarato Giuseppe, Nipoti Barbara, Paneforte Stefano, Piperno Simone, Pirozzi Sergio, Quagliano Luca, Regina Paolo Domenico, Reina Giulia, Righi Paolo, Sacchetti Michele, Santori Stefano, Scorrano Raffaella, Svegli Paolo, Trama Clara, Troiano Mary, Ugolini Romano, Valzani Silvio, Vella Alessandro, Versace Stefano, Vigini Marco, Zaltron Alessandro, Zanolli Sebastiano, Zeba Daniela".

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:26



