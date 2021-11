Ad Amatrice presentazione del libro “Devoti all’Italia MCMXV-MCMXIX” e inaugurazione mostra “Alla ricerca del Milite Ignoto”

Mercoledì 3 Novembre 2021, 11:01

RIETI - Il 6 novembre alle 10:30, presso l’Auditorium della Laga di Amatrice, verrà presentato il volume “Devoti all’Italia MCMXV-MCMXIX” dedicato ai militari Caduti e Dispersi del territorio amatriciano, realizzato dalla Sezione di Amatrice del Club Alpino Italiano e dal Gruppo di Amatrice dell’Associazione Nazionale Alpini-Sezione Abruzzi. Il volume è frutto di una ricerca storica, archivistica e geografica che ha preso il via dall'elenco dei Caduti inciso sulla lapide posizionata sulla Torre civica di Amatrice in Corso Umberto I. L’elenco contiene i nominativi di 176 amatriciani, ad ognuno è dedicata una scheda con i dati personali, con l’indicazione dell’Unità militare di afferenza e con l’indicazione, quando disponibile, di data e luogo di morte e di sepoltura. I luoghi di morte sono stati analizzati e per ognuno è stata prodotta una carta geografica che li posiziona sul territorio.

L’evento del 6 novembre è arricchito dalla mostra “Alla ricerca del Milite Ignoto”, promossa dal Gruppo Ermada “Flavio Vidonis” di Duino Aurisina (TS). La mostra, costituita da 27 pannelli, è frutto di una collaborazione tra varie istituzioni pubbliche, private e di ricerca, e gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Città di Cervignano del Friuli che ha curato anche la stampa di una breve guida dedicata alla mostra. La mostra è stata esposta il 5 ottobre nella Basilica di San Giovanni in Tuba a Duino Aurisina, il 30 ottobre a Cervignano del Friuli e sarà il 6 novembre ad Amatrice, il 7 novembre a Terracina e il 14 novembre a Roma.