RIETI - L’Asd Amatrice lancia la raccolta solidale per l’Associazione Pulcino.

Il 21 luglio durante l’incontro dell’Amatrice Calcio contro il Lecce Calcio saranno consegnati i fondi che è possibile donare tramite l’Iban dell’Asd Amatrice.

Partito il tam tam solidale dell’Asd Amatrice che in occasione del test match in programma il 21 luglio prossimo alle 17 tra la squadra di Amatrice e quella del Lecce Calcio, ha avviato un'iniziativa solidale in favore di tutti quei bambini nati prematuri tutelati dall’Associazione Pulcino.

All'evento saranno presenti alcune famiglie che oltre ad essere state colpite da questo destino difficile sono parte integrante ed attiva dell'associazione.

L'intento è quello di avviare una raccolta fondi tramite canali social e sito web, in modo tale da arrivare a quel giorno con una cifra consistente.

“Il nostro percorso è spinto dalla voglia di costruire e di farlo insieme a tutti coloro che seppur in circostanze diverse, hanno comunque dovuto impiegare tanto coraggio e tanta tenacia per ripartire come la gente di Amatrice -spiega il Presidente dell’Asd Amatrice Tito Capriccioli- ed è per questo che quando abbiamo conosciuto i responsabili dell'Associazione, nulla era più grande come la voglia di fare qualcosa per loro. Per questo stiamo proponendo di unire le forze donando un contributo in veste di società che sarebbe davvero rilevante per l'Associazione Pulcino, di qualsiasi entità esso sia”.

Per le donazioni è disponibile l’IBAN IT80L0832773470000000004992 intestato ad ASD Amatrice, ricordando di specificare “Donazione per l’Associazione Pulcino” nella causale.

Le donazioni rimarranno aperte anche nella giornata del 21 luglio presso il campo sportivo di Amatrice dove sarà possibile dare il proprio contributo.

Per informazioni sull’associazione è possibile visitare il sito www.associazionepulcino.it.

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA