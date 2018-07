RIETI - Finisce 7-0 per il Lecce, la prima amichevole che i pugliesi (in ritiro al Terminillo) hanno disputato sul campo dell’Amatrice Calcio. Ma l’evento sportivo, come era prevedibile è stata solo una cornice per la raccolta fondi promossa dall’ASD Amatrice in questi giorni, a favore dell’associazione veneta “Il Pulcino”, che si occupa di bambini nati prematuramente.L’Amatrice guidata da Bucci, non si è fatta intimorire ed i pugliesi di Liverani hanno dimostrato molta vivacità e rispetto per l’avversario in una partita tutto sommato gradevole.E visto che di beneficenza gli amatriciani ne hanno vista molta in questi mesi, ecco allora far visita ieri anche gli amici del Codevigo Calcio, che avevano donato oltre tremila euro alla polisportiva e sono tornati per rinsaldare il rapporto. Infine la società dell’U.S. Lecce, rappresentata dal direttore sportivo Mauro Meluso, ha regalato al presidente dell’ASD Amatrice Tito Capriccioli, la maglia numero dodici del Lecce che è stata ritirata e dedicata ad Amatrice.«Una giornata densa di amicizia e solidarietà -ha confermato Capriccioli- questo evento l’abbiamo organizzato proprio dimostrare quanto siamo grati di tutto l’affetto che abbiamo ricevuto e di come possiamo anche noi fare qualcosa per gli altri».E la raccolta fondi era ancora in corso a fine partita tra gli oltre cento spettatori presenti sugli spalti e tutti i passanti che si trovavano per il weekend ad Amatrice. Nei prossimi giorni sarà diramata l’esatta somma raccolta.