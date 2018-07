di Mattia Esposito

RIETI - Da quella maledetta notte ad Amatrice sono cambiate tante cose, forse tutto. Ma dal giorno immediatamente successivo, dopo lo sgomento e la mancanza di certezze, la parola chiave è stata solamente una: ripartire. Sono tanti i modi per farlo, e per Amatrice e la sua gente, lo sport è sicuramente uno di questi. Sono tanti i giorni da ricordare negli ultimi due anni, e uno di questi arriverà il prossimo 21 luglio, quando proprio l’Amatrice affronterà in amichevole il Lecce, in ritiro al Terminillo.



Sport e solidarietà, ricevere ma anche dare, un supporto tangibile e concreto a chi ne ha bisogno. Proprio da qui è nata l’idea di aprire una raccolta fondi a favore dell’associazione Pulcino, che tutela tutti quei bambini nati prematuri. All'evento saranno presenti alcune famiglie che oltre ad essere state colpite da questo destino difficile sono parte integrante e attiva dell'associazione.



«Durante un evento di beneficienza che era rivolto a noi – racconta il tecnico dell’Amatrice Romeo Bucci - abbiamo conosciuto questa associazione e questi bambini. Durante il viaggio di ritorno con il presidente ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso che dovevamo fare qualcosa per loro, e l’occasione è arrivata».



Proprio sull’Iban dell’Amatrice calcio, (IT80L0832773470000000004992), specificando nella causale “Donazione per l’associazione Pulcino” è già possibile donare in favore dell’Associazione Pulcino, ed il punto di incontro tra questi mondi sarà proprio l’amichevole contro il Lecce del prossimo 21 luglio, durante la quale verranno consegnati i fondi raccolti.



Una giornata intensa, con il Lecce che arriverà ad Amatrice già dal mattino per visitare tutte le zone colpite dal sisma. Alle 17 via all’amichevole, alla quale sembrerebbero essere attesi anche ben due pullman di tifosi in arrivo dalla Puglia.



Lo sport è questo: la capacità di saper ripartire, quella di dare e ricevere, in campo e fuori, con un pallone che rotola sul campo e allontana i pensieri, ma soprattutto con la forza di chi, dopo aver preso, adesso vuole dare. Non solo vicinanza, ma assistenza materiale, e quindi tangibile, verso chi ogni giorno fa i conti proprio con quelle certezze che la vita non ha saputo dare.

