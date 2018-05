di Mattia Esposito

RIETI - Una giornata di ricordo e di sport, che l’Amatrice calcistica ha condiviso con la Lazio. I biancocelesti, arrivati in mattinata, si sono prima concessi una visita al paese colpito dal terremoto, non senza emozionarsi, culminata con l'arrivo al monumento ai caduti del sisma. Poi il gruppo si è trasferito nella nuova zona commerciale con pranzo all’Area Food. A guidare la delegazione, oltre ai dirigenti della formazione under 17, anche Guerrieri, terzo portiere della prima squadra e i dirigenti Angelo Peruzzi e Maurizio Manzini. E c'era anche la mascotte Olimpia.Dopo la visita guidata e il pranzo, i giovani biancocelesti hanno sfidato in amichevole al “Paride Tilesi” la squadra del tecnico Romeo Bucci, neopromossa in Prima categoria. Per quello che può contare in giornate come questa, proprio i biancocelesti si sono imposti con il risultato finale di 1-2, con gol di Colangeli per l’Amatrice e Scaffiti e Del Mastro per la Lazio.«E’ stata una bellissima giornata all’insegna della solidarietà - racconta proprio Romeo Bucci - peccato solo per la pioggia praticamente incessante, ma è stata una bella partita. Per l’occasione il comune ci ha premiato anche per la vittoria del campionato di Seconda categoria, è stata davvero una bella giornata».Una di quelle giornate sicuramente da ricordare, non solo per l’Amatrice sportiva, ma anche per tutti i giovani biancocelesti che hanno vissuto da vicino il dramma immenso che Amatrice e non solo ha vissuto, e che nessuno di noi dovrebbe mai dimenticare.