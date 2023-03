Amatrice, al via i lavori per il recupero dell'area dismessa ex depuratore: «Sarà un'eccellenza ambientale»

RIETI - Firmato il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori relativi al recupero dell’area dismessa dell’ex depuratore. Lavori che partiranno entro il 31 marzo.



«Amatrice si segnala - ha dichiarato il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi - come uno dei primi comuni del Cratere ad aver messo a terra uno dei progetti centrali previsti dal Pnrr. Siamo estremamente felici e orgogliosi per questo iniziale passo che porterà a una virtuosa rigenerazione urbana e territoriale, in linea con le direttive della Green Economy. Quello che era un disagio ecologico, rinascerà come un’eccellenza ambientale».



«Il secondo step riguardante l’ex depuratore - ha continuato - sarà, l’uso di tale spazio pubblico per motivi didattici e per la realizzazione di un laboratorio di educazione ambientale, con progetti relativi all’acquaponica, l’idrocoltura, la piscicoltura e altre attività ittiche che contribuiranno a creare le condizioni per affiancare alla ricostruzione fisica anche la ricostruzione sociale; quello sviluppo economico senza il quale non è e non sarà possibile il ripopolamento della nostra terra».